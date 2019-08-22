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Soluk borusuna kaçan 10 santimlik çivi çıkarıldı

Elazığ’da, hastaneye başvuran 91 yaşındaki Keko Ateş'in nefes borusuna kaçan 10 santimetrelik inşaat çivisi, yapılan operasyonla başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Elazığ'da, boynundan nefes borusuna açılan açıklık aracılığıyla solunumunu sağlayan Keko Ateş (91), öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Fethi Sekin Şehir Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkik ve muayeneler sonucu yaşlı adamın nefes alıp verdiği boşluğu temizlemek için kullandığı 10 santimetrelik çivinin soluk borusuna kaçtığı belirlendi. Hayati tehlike oluşturan çivi, Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Kılıç tarafından “Rijit Bronskoskopi” işlemi ile çıkarıldı. Yaşlı adam çivinin çıkarılmasından kısa süre sonra hasta taburcu edildi. 
Hızlı bir şekilde müdahale edilmediği takdirde hayatı tehlikeye atabilen bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirten Dr. Kılıç, "Larenks kanseri nedeniyle 24 yıl önce boynundan nefes borusuna açılan açıklık aracılığıyla nefes alıp verebilen hasta, nefes borusundaki bu açıklığı temizlemek amacıyla kullandığı 10 santimlik çiviyi soluk borusuna kaçırmış. Bu nedenle gelişen öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile önce başka bir sağlık merkezine başvurmuş, ardından Fethi Sekin Şehir Hastanemiz Göğüs Cerrahisi Kliniğine yönlendirilmiş. Biz de hastanede 91 yaşındaki hastamıza çektiğimiz tomografide soluk borusu içerisinde, sağ akciğer içerisine doğru kaçmış olan çiviyi tespit ettik” dedi. 

Bunun üzerine hastayı acil olarak ameliyata aldıklarını aktaran Kılıç, “Uyguladığımız Rijit Bronskoskopi işlemi ile nefes borusundaki 10 santimetrelik çiviyi başarılı bir şekilde çıkardık. Hastamızı ameliyat sonrası bir süre serviste takip ettikten sonra gün içerisinde şifa ile taburcu ettik. Nadir de olsa bu tarz durumlarla karşılaşıyoruz. Bu tür durumlarda hızlı müdahale etmek oldukça önemli. Trakeostomili hastaların bu şekilde yabancı cisimlerle soluk borusuna müdahale etmemeleri gerekiyor” diye konuştu. 

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