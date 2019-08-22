GÜNCEL

Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto eden eylemciler nedeniyle bölgede, güvenlik önlemleri üst düzeyde.

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması, kentte protestoların fitilini ateşledi.

HDP'liler tarafından yapılan sokak çağrılarından sonra başlayan eylemler nedeniyle polisekipleri, güvenlik önlemlerini artırdı.

Çevik kuvvet ekiplerine destek olması için eylemlerin yapıldığı meydanlara, TOMA'lar gönderildi.

TOMA İSTEĞİ GERİ ÇEVİRMEDİ

HDP'li milletvekilllerinin de destek verdiği eylemlerden birinde, bir protestocunun TOMA'ya doğru "Hadi sık, sık hadi" diye bağırdığı ve sonrasına TOMA'nın eylemciye su sıktığı kameralara yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Adana'da vatandaş kayyum paylaşımı yaptı başına dert oldu aracını yaktılar
Adana'da vatandaş kayyum paylaşımı yaptı başına dert oldu aracını yaktılar
Diyarbakır Valiliği seçimden bir gün sonra kayyum istemiş
Diyarbakır Valiliği seçimden bir gün sonra kayyum istemiş
Küçük kıza tecavüz edecekti! Kandırıp bina arkasına götürmüş
Küçük kıza tecavüz edecekti! Kandırıp bina arkasına götürmüş
Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası Antalya'da İYİ Parti'de istifa depremi! 20 kişi MHP'ye geçti
Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası Antalya'da İYİ Parti'de istifa depremi! 20 kişi MHP'ye geçti
Diyarbakır'da tansiyon düşmüyor! Eylemcilere TOMA'lı müdahale
Diyarbakır'da tansiyon düşmüyor! Eylemcilere TOMA'lı müdahale
Diyanette görev değişimi! Bakın kim atandı
Diyanette görev değişimi! Bakın kim atandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çaldıkları büyükbaş hayvanları otomobille kaçırırken yakalandılar
Çaldıkları büyükbaş hayvanları otomobille kaçırırken yakalandılar
Ordu’daki silahlı arazi kavgası cinayete dönüştü
Ordu’daki silahlı arazi kavgası cinayete dönüştü
Magnum çekilişi ne zaman 2019 hangi ayda açıklanacak?
Magnum çekilişi ne zaman 2019 hangi ayda açıklanacak?
Soluk borusuna kaçan 10 santimlik çivi çıkarıldı
Soluk borusuna kaçan 10 santimlik çivi çıkarıldı
Endonezya’da şiddetli protestolara karşı internete erişim engeli
Endonezya’da şiddetli protestolara karşı internete erişim engeli
Bartın'da 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Bartın'da 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Cinnet geçirdi mahallede kurşun sıkmadığı kalmadı
Cinnet geçirdi mahallede kurşun sıkmadığı kalmadı
Öğretmen mazeret tayini başvuru formu 2019 nasıl doldurulur?
Öğretmen mazeret tayini başvuru formu 2019 nasıl doldurulur?