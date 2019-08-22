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Kayyum atamasına destek veren vatandaşın otomobilini yaktılar

Adana'da sosyal medyada kayyum atamalarına destek verip şehitleri anan Nihat Aytekin'in otomobili terör örgütü propagandası yapılarak kundaklandı. O anlar kameraya yansıdı.

Adana'da sosyal medyada kayyum atamalarına destek verip şehitleri anan Nihat Aytekin'in otomobili terör örgütü propagandası yapılarak kundaklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 kişinin araca benzin döküp yakması, alevler çıkınca kaçması yer alıyor.

"TÜRK'ÜN İNTİKAMI DAİM OLSUN"

Edinilen bilgiye göre, olay, gece merkez Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyübi Mahallesi 3814 Sokakta meydana geldi. Nihat Aytekin, sosyal medya hesabından Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasına destek verici paylaşımlarda bulundu. Aytekin, dün Şırnak'ta şehit olan 3 asker için de "Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için, ruhları şad mekanları cennet olsun, Türkün intikamı daim olsun" yazısını paylaştı.

OTOMOBİLİ KUNDAKLANDI

Gece saatlerinde de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Aytekin'e ait 01 DC 399 plakalı otomobil kundaklandı. Mahallelinin yangını farketmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ve mahallelinin yardımıyla otomobil söndürüldü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken kundakçıların duvara 'PKK' yazdığı belirtildi. Öte yandan olay çevredeki iş yerlerinin kameralarına yansıdı. Görüntülerde 3 kişinin araca benzin döküp yakması, alevler çıkınca ise kaçması görülüyor.

"DEVLETİMİZ BAKİ OLSUN YETER"

Otomobilin sahibi Nihat Aytekin, olayla ilgili, "Gece yatarken komşularımız kapımızı çaldı ve aracınız yanıyor dediler. Çıktığımızda itfaiye ve mahalleli otomobilimi söndürmeye çalışıyorlardı. Polisler geldi olayı incelediler. Bu 4 gündür kayyum atamalarıyla alakalı paylaşımlar yaptım. Şimdiye kadar tehdit almadım ama tedirginim artık. Bugüne kadar kimseyi incitmedim. Ben insancıl bir insanım kimseden böyle bir kötülük beklemiyorum. Benim aracıma oldu başka kişilere zarar vermesinler. Malıma gelsin önemli değil, devletimiz baki olsun yeter" diye konuştu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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