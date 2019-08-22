GÜNCEL

Van'da polis müdahalesi öncesinin görüntüleri ortaya çıktı

Van'da kayyum protestosu sırasındaki bir polis müdahalesine sosyal medyada tepki gelmişti. Olayla ilgili yeni bir video yayınlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı. Kayyuma tepki için sokaklarda protesto gösterileri yapıldı.

Protesto gösterilerinde bazı provokatörler tansiyonu yükseltti.

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI
Dün sosyal medyada yer alan bir görüntü tepki çekmişti. Gözaltıya tepki gösterenler polise yüklendi. Ancak bugün Van Valiliği bir açıklama yaptı ve yeni bir görüntü yayınlandı. Yeni görüntülerde gözaltına alınan kişinin polise saldırısı yer alıyor.

Van Valiliği, polisin zor kullanarak gözaltına aldığı kişinin, polise demir tabure ile saldırdığını, bu saldırı sonucu bir polis memurunun yaralandığını anlatarak, söz konusu kişinin, 2014 yılında Diyarbakır'da güvenlik kuvvetlerine teslim olduğunu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğunu bildirdi.

"POLİS MEMURUMUZ YÜZÜNDEN, BOYNUNDAN VE KOLUNDAN YARALANDI"
Adı açıklanmayan kişinin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu da ifade edilen açıklamada şöyle denildi: "İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan başkan vekilliği görevlindirilmesini protesto etmek için toplanan ve kanunsuz eylem yapan gruplar için görevlindirilmiş çevik kuvvet şube müdürlüğünde görevli personele, bekleme yaptıkları Van il merkezi Yüzbaşıoğlu Sokak'ta bir şahıs tarafından demir tabure ile saldırıda bulunulmuştur. Saldırı sonucu bir polis memurumuz yüzünden, boynundan ve kolundan yaralanmıstır.

Saldırıda bulunan şahıs, kovalamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıştır. Şahsın 2013 yılında PKK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı, 2014 yılında Diyarbakır ilinde güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu ve çok sayıda suç kaydının olduğu ayrıca, psikolojik rahatsızlığının(şizofreni) bulunduğu anlaşılmıştır. Valiliğimizce olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır"

Sitene Ekle
Etiketler
Van
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Marmaris açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem
Marmaris açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem
Galatasaray'ın sevilen futbolcusuydu! Aydın Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu
Galatasaray'ın sevilen futbolcusuydu! Aydın Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu
Van'da polisin eylemciye çok konuşulan müdahalesinin öncesi ortaya çıktı
Van'da polisin eylemciye çok konuşulan müdahalesinin öncesi ortaya çıktı
Bakan Selçuk okulların açılış ve bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil tarihlerini açıkladı
Bakan Selçuk okulların açılış ve bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil tarihlerini açıkladı
Menajerden Falcao açıklaması! Galatasaray'a gidişine izin verilecek
Menajerden Falcao açıklaması! Galatasaray'a gidişine izin verilecek
Kamu işçileri ne kadar zam alacak? Hükümet ve HAK-İŞ anlaşmaya vardı
Kamu işçileri ne kadar zam alacak? Hükümet ve HAK-İŞ anlaşmaya vardı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Pendik’te takla atan araç karşı şeritteki aracın üstüne düştü
Pendik’te takla atan araç karşı şeritteki aracın üstüne düştü
Pendik’te 4 araç birbirine girdi: 3 yaralı
Pendik’te 4 araç birbirine girdi: 3 yaralı
Aşure günü hangi gün 2019 aşure günü nedir?
Aşure günü hangi gün 2019 aşure günü nedir?
Minibüs yakma olayında gözaltı sayısı 4’e çıktı
Minibüs yakma olayında gözaltı sayısı 4’e çıktı
Sakarya'da marketin ortasına kakasını yapıp sıvadı
Sakarya'da marketin ortasına kakasını yapıp sıvadı
Bekçilik sınavı giriş belgesi çıkarma 2019 TC ile MEB girişi
Bekçilik sınavı giriş belgesi çıkarma 2019 TC ile MEB girişi
California’da özel jet kalkış sırasında alev aldı
California’da özel jet kalkış sırasında alev aldı
Mesai saatleri dışında kargonuza ulaşmak mümkün
Mesai saatleri dışında kargonuza ulaşmak mümkün