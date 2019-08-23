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İslahiye’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Gaziantep‘in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye‘nin Cumhuriyet Mahallesi‘nde meydana geldi. Hakkı Demirel Caddesi istikametinde seyreden 34 BKK 88 plakalı otomobil ile İstasyon Caddesi'nden gelen 01 AEN 80 plakalı araç alt geçit kavşağında duramayarak çarpıştı. Kazada 34 BKK 88 plakalı aracın sürücüsü M.C.’nin eşi N.C. yaralandı. Yaralı N.C. olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

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