GÜNCEL

Hidayet Türkoğlu'ndan Beyaz TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Boşnaklara hakaret içeren sözler sonrası Beyaz TV ekranlarına geri dönen Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki gösterdi.

Beyaz TV'deki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz günlerde Boşnakların ekranlara dönmemesi için kampanya başlattığı Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına dönmüştü.

Kütahyalı'nın, Beyaz TV ekranlarına geri dönmesi kamuoyundan tepki gördü. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu da, Kütahyalı için "Boşnak ve Türk halkının vicdanında müebbete mahkum olan, ahlaksız, aşağılık ve özrü mümkün olmayan hakaretin sahibi ..." yorumunu yaptı ve programa yeniden çıkarılmasıyla ilgili televizyon kanalında da tepki gösterdi.

'AKIL TUTULMASI'

Türkoğlu sosyal medya hesabından "Boşnak ve Türk halkının vicdanında müebbete mahkum olan, ahlaksız, aşağılık ve özrü mümkün olmayan hakaretin sahibi Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekran karşısına çıkarılması nasıl bir garabettir, akıl tutulmasıdır. Beyaz TV'nin derhal bu hatadan dönmesi ve bu şahsı, layık olduğu çukura geri göndermesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe sınırları zorluyor Luiz Gustavo için son rakam 7 milyon euro
Fenerbahçe sınırları zorluyor Luiz Gustavo için son rakam 7 milyon euro
Rus muhalif Aleksey Navalnıy hapisten çıktı
Rus muhalif Aleksey Navalnıy hapisten çıktı
Beşiktaş aradığını İngiltere'de buldu! Forvet arayışında sona gelindi
Beşiktaş aradığını İngiltere'de buldu! Forvet arayışında sona gelindi
Erdoğan'ın danışmanı Hidayet Türkoğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı ve Beyaz TV'ye sert tepki
Erdoğan'ın danışmanı Hidayet Türkoğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı ve Beyaz TV'ye sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan startı veriyor ilk durak Rize
Cumhurbaşkanı Erdoğan startı veriyor ilk durak Rize
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Arnavutköy’de motorlu kurye genç tırın altında kalarak feci şekilde can verdi
Arnavutköy’de motorlu kurye genç tırın altında kalarak feci şekilde can verdi
Esenyurt’ta maskeli hırsızlar kuruyemiş deposunu soydu
Esenyurt’ta maskeli hırsızlar kuruyemiş deposunu soydu
9. sınıf nakil işlemleri 2019 son tarih ne zaman bitiyor?
9. sınıf nakil işlemleri 2019 son tarih ne zaman bitiyor?
Çekmeköy’de inşaat halindeki binada şüpheli ölüm
Çekmeköy’de inşaat halindeki binada şüpheli ölüm
İzmir’de FETÖ baskınları: 14 gözaltı
İzmir’de FETÖ baskınları: 14 gözaltı
Cuma günü okunacak dilek duası Hz. Ömer dilek duası okunuşu
Cuma günü okunacak dilek duası Hz. Ömer dilek duası okunuşu
İzmir’de 600 kilogram skunt ele geçilirdi
İzmir’de 600 kilogram skunt ele geçilirdi
Kaçan arabadan iki inek çıktı jandarmayı dumur eden olay
Kaçan arabadan iki inek çıktı jandarmayı dumur eden olay