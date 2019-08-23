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Esenyurt’ta maskeli hırsızlar kuruyemiş deposunu soydu

Esenyurt’ta bir kuruyemiş markasına ait depoyu soyan yüzleri maskeli soyguncular 5 bin TL değerinde Antep fıstığı çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Gökevler Mahallesi 563. Sokak’ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sokak üzerinde bulunan bir markaya ait kuruyemiş deposunu gözetleyen hırsızlar, çevrede kimsenin olmadığını görünce ticari araçla yanaşmaya başladı. Yüzüne maske takan hırsızlardan bir tanesi levye ile deponun kilidini kırarak içeriye girerken, diğeri ise aracı yanaştırdı. 

Kutuları yırtarak Antep fıstığı aradılar 

Depo içerisine giren hırsızlar, buradaki kartonları yırtarak diğer kuruyemişlerden pahalı olan Antep Fıstığını bulmaya çalıştı. Antep fıstığının olduğu paketi bulan hırsızlar kutularla araca yükledi. Hırsızlar yaklaşık 5 bin TL değerinde kuruyemiş çaldı. 

Depo çalışanları hırsızları son anda fark ederek kovaladı 

Depodan malların çalındığını gören üst kat çalışanları acil bir şekilde aşağıya inerek müdahale etmeye çalıştı. Araca kutuları yükleyen hırsızlar arkadaşlarının uyarısı üzerine, hızlı bir şekilde araca binerek kapısı açık bir şekilde kaçmaya başladı. Maskeli soyguncular levyeyi de olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kaçan soyguncuların yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Maskeli kuruyemiş hırsızları kamerada 

Esenyurt’ta yaşanan kuruyemiş hırsızlığı ve yaşanan kovalamaca saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların kapıyı açtığı, ticari aracın yanaştığı ve kutuları yırtarak paketlere bakıp araca yükledikleri, sonrasında ise iş yeri çalışanlarından kaçtıkları görülüyor. 

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