GÜNCEL

Emine Bulut videosu kan dondurmuştu! Katilin ifadesi ortaya çıktı

Kırıkkale'de, 4 yıl önce boşandığı Emine Bulut'u, 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Merkez Menderes Caddesi'ndeki bir kafede meydana gelen olayda, Fedai B., 4 yıl önce boşandığı Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile bir araya geldi.

Fedai B. ile Emine Bulut arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Fedai B., bıçağıyla Emine Bulut'u, kızının gözü önünde yaraladı.

Emine Bulut kanlar içinde yere yığılırken, Fedai B. olay yerinden kaçtı. F.B.B. ise olayın etkisiyle şoka girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti
Sağlık ekipleri, Emine Bulut'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından şoka giren kızı F.B.B. ile birlikte Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Emine Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede cinayet zanlısı Fedai B.'yi, Bahşılı ilçesi girişinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Fedai B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum"
Öte yandan, Sulakyurt Cezaevi'ne gönderilen Fedai B.'nin emniyetteki ifadesinde, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip, yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum." dediği öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber! Görüşmeler sonlandı işte gideceği takım
Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber! Görüşmeler sonlandı işte gideceği takım
İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu: Terörle iltisakı bulunursa Mansur Yavaş da görevden alınsın
İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu: Terörle iltisakı bulunursa Mansur Yavaş da görevden alınsın
Suriye'de sıcak gelişme! Esad güçleri Hama'yı da aldı Türk üssü Morek tamamen kuşatıldı
Suriye'de sıcak gelişme! Esad güçleri Hama'yı da aldı Türk üssü Morek tamamen kuşatıldı
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a haciz geldi kulüpte ne varsa götürdüler
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a haciz geldi kulüpte ne varsa götürdüler
MHP'li İsmet Büyükataman'dan ABD'ye çok sert HDP'li başkanlar tepkisi
MHP'li İsmet Büyükataman'dan ABD'ye çok sert HDP'li başkanlar tepkisi
Türkiye'de infiale yol açan Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık'tan açıklama!
Türkiye'de infiale yol açan Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık'tan açıklama!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İslahiye’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İslahiye’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Ferhat Göçer, Sinan Akçıl'ın eski sevgililerini anlatınca Burcu Kıratlı mekanı terk etti
Ferhat Göçer, Sinan Akçıl'ın eski sevgililerini anlatınca Burcu Kıratlı mekanı terk etti
Sezen Aksu babası Sami Yıldırım nereli kaç yaşında ölüm sebebi ne?
Sezen Aksu babası Sami Yıldırım nereli kaç yaşında ölüm sebebi ne?
Emine Bulut'un eşi tarafından bıçaklandığında çekilen görüntüsü olay oldu
Emine Bulut'un eşi tarafından bıçaklandığında çekilen görüntüsü olay oldu
Dikkatsiz sürücülere trafik kazalarına neden oldu
Dikkatsiz sürücülere trafik kazalarına neden oldu
Sezen Aksu'nun babası kimdir kaç yaşında neden öldü?
Sezen Aksu'nun babası kimdir kaç yaşında neden öldü?
Hidayet Türkoğlu'ndan Beyaz TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi!
Hidayet Türkoğlu'ndan Beyaz TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi!
Yerli otomobil piyasaya çıkmadan yüzlerce kişi almak için sıraya girdi
Yerli otomobil piyasaya çıkmadan yüzlerce kişi almak için sıraya girdi