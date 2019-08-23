GÜNCEL

Ferhat Göçer, Sinan Akçıl'ın eski sevgililerini anlatınca Burcu Kıratlı mekanı terk etti

Can Tanrıyar'ın oğlunun düğününde Sinan Akçıl ile sahneye çıkan Ferhat Göçer, Burcu Kıratlı'nın karşısında Akçıl'ın eski sevgilisi Hadise ve İzel'den bahsedince gerginlik yaşandı. Kıratlı oturduğu masayı terk ederek tepki gösterdi.

Televizyoncu Can Tanrıyar'ın oğlu Anılcan Tanrıyar dün akşam Revna Alp ile görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde Ferhat Göçer'in yaptığı gaf soğuk rüzgarlar estirdi.

SİNAN AKÇIL'IN ESKİ SEVGİLİLERİNİ ANLATTI

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; Düğünde Sinan Akçıl ile sahneye çıkan Ferhat Göçer, sözleri Akçıl'a ait olan Kızım şarkısını okudu. Şarkı sonrası Sinan Akçıl'a dönen Ferhat Göçer şöyle söyledi: "Bir gün Sinan' gittim. Kapıyı çaldım, Sinan kapıyı açtı, içeride de Hadise vardı. bir baktım Hadise ağlıyordu, meğerse Sinan Akçıl, Hadise'ye öyle duygusal bir şarkı yazmış ki onu ağlatmış. O şarkı da okuduğum Kızım şarkısı" Bunun arkasından Göçer, Akçıl'ın 'Biri Bana Gelsin' şarkısını da o zamanlar aşk yaşadığı İzel'e yazdığını söyleyince ortalık iyice gerildi.

BURCU MASAYI TERK ETTİ

Göçer'in açıklamalarından sonra gerilen Akçıl, "Ben şu an hayatımdaki bütün güzel şarkıları biricik karıma, eşime Burcu Kıratlı'ya söylüyorum" dedi. Ferhat Göçer'in peş peşe yaptığı gaflardan rahatsız olan Burcu Kıratlı ise oturduğu masayı terk etti. Kıratlı, Akçıl ve yakın çevresinin ikna çabalarından sonra düğün mekanına geri döndü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Yerli otomobil daha pazara çıkmadan ilgi büyük Yüzlerce ön sipariş!
Yerli otomobil daha pazara çıkmadan ilgi büyük Yüzlerce ön sipariş!
Melih Gökçek'ten bomba paylaşım Zeydan Karalar'ın başkanlığı düşer
Melih Gökçek'ten bomba paylaşım Zeydan Karalar'ın başkanlığı düşer
Polonya'da turist grubunun üzerine düşen yıldırımın bilançosu artıyor!
Polonya'da turist grubunun üzerine düşen yıldırımın bilançosu artıyor!
Emmanuel Macron'dan Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Zayıflık göstermeyeceğiz
Emmanuel Macron'dan Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Zayıflık göstermeyeceğiz
Mardin'de öldürülen teröristin gri listede arananlardan çıktı
Mardin'de öldürülen teröristin gri listede arananlardan çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayrak yanıtı: Sen kim milliyetçilik kim?
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayrak yanıtı: Sen kim milliyetçilik kim?
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Emine Bulut'un eşi tarafından bıçaklandığında çekilen görüntüsü olay oldu
Emine Bulut'un eşi tarafından bıçaklandığında çekilen görüntüsü olay oldu
Dikkatsiz sürücülere trafik kazalarına neden oldu
Dikkatsiz sürücülere trafik kazalarına neden oldu
Emine Bulut video olayı twitter'da TT oldu izleyenler kahroldu!
Emine Bulut video olayı twitter'da TT oldu izleyenler kahroldu!
Hidayet Türkoğlu'ndan Beyaz TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi!
Hidayet Türkoğlu'ndan Beyaz TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi!
Arnavutköy’de motorlu kurye genç tırın altında kalarak feci şekilde can verdi
Arnavutköy’de motorlu kurye genç tırın altında kalarak feci şekilde can verdi
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?
Esenyurt’ta maskeli hırsızlar kuruyemiş deposunu soydu
Esenyurt’ta maskeli hırsızlar kuruyemiş deposunu soydu
Mahmut Övür'den THK'yle ilgili bomba iddia! THK'yi CHP mi yönlendiriyor?
Mahmut Övür'den THK'yle ilgili bomba iddia! THK'yi CHP mi yönlendiriyor?