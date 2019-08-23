AK Partili Çelik'ten Emine Bulut açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik gündme ilişkin önemli soruları cevaplandırdı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Emine Bulut cinayetine ilişkin "Özelliklekadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım." dedi.

Çelik'in açıklamalarından önemli başlıklar;

EMİNE BULUT AÇIKLAMASI

Siyaset kurumunun, hükümet müdahil olabileceği konuda derhal Aile Bakanlığımız harekete geçmiştir. Bakanlığımız konuya her aşamada müdahil olacaktır. Katliamı gerçekleştiren şahsın en yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir.

Cumhurbaşkanımız da değindiler, hepimizi en çok bu kişinin, rahmetli Emine Bulut'un hayatını bu şekilde kaybetmesi kadar bunu bu şekilde hayatını kaybederken ona yardım etmek yerine birilerinin görüntü alma telaşına düşmesi, seyirci olması, bunu ele almamız gerekiyor. Orada insan hayatını kaybederken birileri yardım etmek yerine görüntü almak gibi bir duruma nasıl düşebiliyorlar, topyekün değerlendirilmesi gereken bir konu.

'BÜYÜK BİR TOPLUMSAL YARADIR'

Üzerimeze düşen ne varsa bu konuları hassasiyetle yerine getirdik. Bu büyük toplumsal bir yaradır. Çok şiddetli bir şekilde sarsılıyoruz. Medeni hayata sahip olan bir milletin asla kabul etmeyeceği eylemdir.

'AK PARTİ OLARAK HER TÜRLÜ GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNE HAZIRIZ'

Sosyal medyada görüntülerin bu şekilde yayılması, çocukların nasıl etkileneceğinin iyi anlaşılması gerekiyor. Sosyal medyada vahşet kültürüne karşı nasıl bir hassasiyet oluşturulabilir, AK Parti olarka her türlü görüş alışverişine hazırız.

'TÜRK EKONOMİSİNDE DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATILDI'

Emniyet kemeri kullanımın arttırılması duyarlılığını yüksek düzeyde tutalım diye değerlendiriyoruz. Bugün 18. kuruluş yıldönümümüzün kutlanacağı bir gün. MKYK sorası kutlamayı düşündük. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1-2 saat sonra bu konuda bir konuşması olacak. Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde 'Erdemliler Hareketi' diyerek yola çıkmıştık. Türkiye'nin meselelerini çözecek bir siyasi arayış içerisindeyken AK Parti kuruldu. Demokratik dönüşüm ve değişim gerçekleşti. Etrafımızdaki olaylara müdahil olma, Türkiye'nin dış politikadaki etkinliği arttırıldı. Türk ekonomisinin dünyayla entegrasyonu konusunda devrim niteliğinde adımlar atıldı.

'CHP'NİN BU RAKAMLARI GÖRMESİNİ BEKLEMİYORUZ'

Tarihin en büyük finansal saldırılara karşı karşıya kalmamıza rağmen bütün bunlardan çıkmasını bildik. Demokrasinin gücü arttıkça istikrar devam ettikçe bu gelişim dönüşüm gerçekleştirilmektedir. Önümüzdeki dönemde demokratik siyaseti derinleştirdikçe çok daha iyi noktalara imza atacağımız açıktır. CHP Doğu Akdeniz'deki askeri varlığımızı, oradaki sondaj gemilerimizi görmeyenlerin tabii ki ekonomideki rakamları görmesini beklemiyoruz.

AK PARTİ'NİN 18. YIL KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

Darbe girişimlerini başka terör saldırılarını milletimizin desteğiyle aşmasını bildik. Askeri vesayete, yargı vesayetine sığınmak isteyenlerin milletten geçer not alamadıkları görülmüştür.

SURİYE'DEKİ GÜVENLİ BÖLGE

Suriye'de güvenli bölge kurulması seçeneği uzun bir süredir dile getiriliyor. Bu güvenli bölge terör örgütünün sınırlarımızdan uzaklaştırılmasını sağlayacak yeterli derinlikte ve Türkiye'nin kontrolünde olmalı. PYD/YPG unsurları bu bölgede olmamalıdır. Güvenli bölge barış koridoru olacak, göç akımının durdurulması için görev icra edecek.

'MESCİD-İ AKSA UYARISI

Arkeolojik kazılarda Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine yönelik birtakım adımların atıldığını görüyoruz. Bu şekildeki eylemlerden uzak durmaya davet ediyoruz. İsrail Bakanlığı'nın Mescid-i Aksa'nın statükonun değişitirlmesiyle ilgili bir cümle ortaya atmıştır. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bu tür adımlarla provokasyona imza atmak kimsenin işine yaramayacaktır. Sonu gelmez birtakım çatışmaların tetiklenmesine yol açabilir. Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı ve BM nezdinde gerekli girişimleri yapmaya devam edecektir.