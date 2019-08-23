Ünlü spiker Hülya Hökenek o çığlık ile gözyaşlarına boğuldu!

18 Ağustos tarihinde Kırıkkale'de bir kadın cinayeti daha işlendi.

Bu cinayeti diğerlerinden ayıran ise eski eşinin boğazından bıçakladığı kadının ölmeden önce kayda alınan son sözleri oldu.

Kızının "anne ne olur ölme!" feryatları arasında "ölmek istemiyorum" diye çığlık atan Emine Bulut göz göre göre ölüme gitti.

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yediden yetmişe herkesi üzen olayı Gün Ortası programında değerlendiren Habertürk TV spikeri Hülya Hökenek haberi sunduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu cinayet nedeniyle mor kıyafet giydiğinin altını çizen Hökenek, bugüne kadar binlerce kadın cinayeti gördüğünü ancak ilk defa bir ölüm anına şahit olduğunu belirtti.

İlk kez "ölmek istemiyorum" diye bir cümle duyduğunu ve bundan 15 dakika sonra 10 yaşındaki kızının önünde bir kadının ölüm anına tanık olduğunu belirten Hökenek, bu ölüm anını sesli duymanın tüm vicdanları yaraladığını ifade etti.

Hökenek "Şu an titriyorum. Emine Bulut'un o çığlığıyla öldürülen tüm kadınlar adına ben şahsen kendi adıma utanıyorum. Yetkililerin de utanması gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadar öldürülen tüm kadınların çığlığını içimde hissediyorum" diye konuştu.