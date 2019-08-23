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Yunus Günçe Emine Bulut cinayetinden sonra ne yapacağını bilemedi

"Anne lütfen ölme" feryatlarıyla kızlarının gözü önünde eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut haberine Yunus Günçe çektiği bir video ile tepki gösterdi.

Kırıkkale'de, eski eşi Fedai Baran tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un, ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Görüntüde Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" feryadı ile o an yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağlaması yürekleri dağladı.

Olayla ilgili futbol kulüpleri, siyasiler ve ünlü isimlerden konuyla ilgili tepki yağdı.

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