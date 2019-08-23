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Rapçi Norm Ender'in başlattığı fidan bağışı kampanyasına ünlü isimlerden destek geldi

Rap müziğinin sevilen isimlerinden Norm Ender, son zamanlarda çıkan orman yangınlarından sonra fidan dikme kampanyası başlattı. Ender'in kampanyasına Reynmen, Murat Boz, Aslı Enver, Buğra Gülsoy ve Hadise'den destek gecikmedi.

Mekanın Sahibi şarkısıyla günlerdir adından söz ettiren başarılı rapçi Norm Ender, son günlerde artan orman yangınlarıyla ilgili örnek olacak bir kampanya başlattı. Norm Ender, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile fidan dikme kampanyası başlatarak ünlü isimlere meydan okudu.

FİDAN DİKME KAMPANYASI BAŞLATTI

Doğa bize muhtaç değil biz doğaya muhtacız parolasıyla bir fidan meydan okuma başlatan Ender, bu etkileşiminde Reynmen'e meydan okuyarak daha büyük kitlelere hitap etmeyi unutmadı. Tema Vakfı'na 500 fidan bağışlayan Norm Ender, son günlerin en çok konuşulan ismi Reynmen'e meydan okudu.

REYNMEN, HADİSE'YE MEYDAN OKUDU

Reynmen ise Tema Vakfı'na 501 fidan bağışladıktan sonra Hadise'ye meydan okudu. Hadise ise Instagram'dan paylaştığı videoda bin fidan bağışladığını açıklayarak ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'ye meydan okudu.

BİNLERCE FİDAN BAĞIŞI YAPILDI

1000 fidan bağışlayan Özpirinçci, Buğra Gülsoy, Aslı Enver'e meydan okudu. Bağış yapan Enver ise sevgilisi Murat Boz'a o ise İbrahim Büyükak'a meydan okudu. Kısa sürede akım haline gelen meydan okumada binlerce fidan bağışı yapıldı.

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