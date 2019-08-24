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Gelin ve damat tarafı, "Çok oynadınız" deyip tekme tokat birbirine girdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde taraflar arasında "Çok oynadınız" kavgası çıkınca gelin ve damat düğünden erken ayrıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde taraflar arasında "Çok oynadınız" kavgası çıktı.Taraflar tekme tokat birbirine girince gelin ve damat düğünden erken ayrıldı.

GELİN TARAFI VE DAMAT TARAFI BİRBİRİNE GİRDİ

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bir düğün salonunda, birbirlerini çok oynamakla suçlayan gelin ile damadın yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

GELİN VE DAMAT SALONU TERK ETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polisin sevk edildiği düğünü güvenlik güçleri yatıştırdı.

Bu sırada gerginliğin devam etmesi üzerine gelin ve damat salondan erken ayrıldı.

Yaralananın olmadığı kavganın ardından polis bir süre tedbir amaçlı salonun çevresinde bekledi.

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