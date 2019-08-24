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TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Pençe-3 Harekatı'nın önemine dikkat çekerken en kritik ilin şu anda Hatay olduğunu söyledi. Feyzioğlu, "Hatay'da bulunan Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var" ifadelerini kullandı.

CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Pençe-3 Operasyonu ve son gelişmelerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Feyzioğlu Türkiye'nin güneyindeki gelişmelere dikkat çekerek, "Şu anda Hatay'da bulunan Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var. PKK'nın, YPG'nin ajanları var. Bu projeye göre Hatay'ın parçalanması gerekiyor. Şu anda en kritik il Hatay." dedi.

Metin Feyzioğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Suriye'deki ve Kuzey Irak'taki petrolü, Türkiye'yi devre dışı bırakarak doğrudan Akdeniz'e aktarımı için bir plan yapılmış durumda. Ancak geliyorlar ve Hatay'a duvara çarpar gibi çarpıyorlar. Terör örgütü PKK'nın tabanı olmamasına rağmen Amanoslar'da varlık gösterme çabasını da iyi okumak gerekli. Şu anda Hatay'da bulunan Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var. PKK'nın, YPG'nin ajanları var. Bu projeye göre Hatay'ın parçalanması gerekiyor. Şu anda en kritik il Hatay."

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