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Cani baba'dan küçük çocuğa sokak ortasında dayak

Antalya'da bir baba, 7-8 yaşlarındaki oğlunu sokak ortasında dövdü. Bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüleri ihbar kabul eden Kepez Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa süre içerisinde şahsı yakaladı.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde dün akşam saat 22.22'de meydana geldi. 2257'nci sokakta E.K. isimli şahıs 7-8 yaşlarındaki oğlunu dövdü. O anlar bir vatandaşın cep telefon kamerasına anbean yansıdı. Çocuğa tokat atan babaya çevresindekiler de müdahale edemedi. 

"İki tokat attım" 

Çocuğun çığlıkları arasında "Yürü lan yeter artık, seni gebertirim" diyen E.K. çocuğu hırpalamaya devam etti. Küçük çocuğu döven E.K. hızını alamayarak çocuğu yakındaki arabaya sürüklemeye başladı. Yanında bulunan kadının engel olmaya çalıştığı E.K., çocuğu zor kullanarak araca bindirdi ve olay yerinden uzaklaştı. Olayın toplumsal konularda duyarlılık gösteren Antalya Hakkında isimli sosyal medya hesabında paylaşılması üzerine görüntüleri ihbar kabul eden polis harekete geçti. Kepez Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa süre içerisinde şahsı yakaladı. E.K. emniyetteki ilk ifadesinde, çocuğun teyzesinin kucağında olduğunu ve gel demesine rağmen gelmemesi üzerine iki tokat attığını ve arabaya bindirdiğini iddia etti. 

"Her gün dövüyormuş" 

Olayla ilgili bilgi veren bir görgü tanığı, "Dün gece saatlerinde bir ses geldi, balkona çıktım. Babası, çocuğu yerde hırpalarcasına baya vurdu. Her gün çocuğunu dövüyormuş duyduğum kadarıyla. Bu adam bu mahallede oturmuyor, hiç görmedim. Dün de olay olduğu sırada mahallemizde bulunan yakınlarına misafirliğe gelmişler sanırım. Zaten baba çocuğunu döverken, arabada bulunan bir kadın ağlıyordu. Çocuk 10 yaşından daha küçüktü. Çocuğun bağırmasıyla etrafta toplandılar. Adam, mahallelinin toplandığını görünce çocuğu arabaya aldı ve gittiler. Çocuğun çığlıklarını duyunca her seferinde daha kötü hissettim. İnip yardım etmek istesem olay zaten 20 saniyelikti. İnşallah gözaltı olur" şeklinde konuştu. 
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Çocuk, doktor raporu için hastaneye sevk edildi. 

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