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Eskişehir’de oluşan obruklar vatandaşları korkutuyor

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan mahallelerde oluşan obruklar, bölge halkını endişelendiriyor.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaldırım ve Sığırcıklı Mahallelerinde birden göçük oluşarak obruklar meydana geldi. Kaldırım Mahallesi’nde meydana gelen son obruk görüntüsüyle ürküttü. Yaklaşık 17 metre derinlik ve 7 metre yarıçapında olan obruk hala dururken Sığırcıklı Mahallesi’nde önceden meydana gelen obrukların ise üstü kapatıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, obrukların oluşmasından endişe ve korku duyarken yetkililerin bir açıklama yapmasını bekliyor. Mahalle Muhtarı Mehmet Çimen tarlasında meydan gelen 17 metre derinliğindeki obruğu ise kendi imkanları ile kapatacak. 

"Kendi imkanlarımız ile kapatacağız" 

Sığırcık Mahallesi Muhtarı Mehmet Çimen, yetkilerden bir açıklama yapılmasını beklediklerini ifade etti. Çimen, “Bazı yerlerde var. Ekseri Sığırcık Mahallemizde oluşuyor. Kendi imkanlarımız ile kapatacağız. Burada bir arkadaşımız makine ile yonca işliyordu. Telefon geldi tarlada obruk oldu diye. Biz de geldik baktık. 7 metre çapı 17 metre derinliği var. Neden olduğunu bilemiyoruz. Kanalımız vardı burada akarsu. bir sene oldu kesilince, bunlar olmaya başladı. Nerede olacağını bilemiyorum. Köyümüzün altında yerleşim alanında da var 1 metre derinliğinde" ifadelerini kullandı. 

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