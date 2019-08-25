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Sivas’ta filmleri aratmayan kaçış

Sivas’ta hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlının polisten kaçışı filmleri aratmadı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranmakta olan İ.K., geçtiğimiz gece Abdulvahap Gazi Mahallesi'nde bulunan babasının evine gitti. İ.K., sabah evde bulunan annesine ve basına rahatsızlık verince babası polisi arayarak ihbarda bulundu. Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için eve gitti. Yakalanacağını anlayan İ.K., 4. kattaki evin arka bahçesine bakan tarafından sarkıttığı çarşafa tutunarak kaçmayı başardı. İ.K.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Baba Hacı Mehmet K., hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan oğlunun gece eve geldiğini, sabah ise kendisine ve annesine sorun çıkarttığı içinpolisi arayarak ihbarda bulunduğunu söyledi. 

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