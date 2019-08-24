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Adana'da yük treni DSİ’nin aracına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait hafif ticari araca yük treni çarptı. Kazada DSİ’de mühendis olduğu öğrenilen Ercan Bozkurt hayatını kaybederken, araçta bulunan Mustafa K. isimli kişi ise yaralandı.

Kaza, merkez Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Mahallesi Kürkçüler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Devlet Su İşleri’nde mühendis olan Ercan Bozkurt (32) yönetimindeki 01 EOC 38 plakalı hafif ticari araç, hemzemin geçitten geçtiği sırada yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrulurken, yük treni yaklaşık 30 metre sonra durabildi. 
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Araçta yolcu konumunda olan Mustafa K., vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Mustafa K. ambulansla Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü konumunda olan Ercan Bozkurt ise olay yerinde hayatını kaybetti. 
DSİ’nin aracına çarpan yük treninin makinisti hakkında soruşturma başlatıldı. 

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