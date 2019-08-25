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Metrobüs'te yangın! Yolcular tahliye ediliyor

Avcılar Şükrübey'de bir metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Yolcular metrobüsten tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Avcılar Şükrübey'de bir metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Yolcular metrobüsten tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 

Olay, Avcılar Üniversite metrobüs durağında saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Yolcuları durakta indiren metobüs sürücüsü dumanları fark etti. Hemen araçtan inen şoför güvenlik görevlilerini çağırdı.

Olay yerine gelen güvenlik görevlileri dumanların çıktığı motor kısmına yangın tüpü ile müdahale etti.

Yolcuların kısa süreli panik yaşadığı olay nedeniyle metrobüs seferlerinde de aksama oldu. Yangının söndürülmesinin ardından seferler normale döndü.

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