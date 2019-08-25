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Aşırı sıcakta bekleyen gurbetçilere su dağıtıldı

Edirne Belediyesi, Türkiye’deki tatillerini tamamlayarak Avrupa’da yaşadıkları ülkelere dönmek için yola çıkan gurbetçilere Kapıkule’de 20 bin litre su dağıtımı yaptı.

Avrupa’da yaşadıkları ülkelerden yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye’ye gelen gurbetçilerin geri dönüşleri devam ediyor. Edirne’de yaşanan aşırı sıcaklar Kapıkule’de bekleyen gurbetçilere zor anlar yaşatırken, Edirne Belediyesi ülkeden çıkış için bekleyen gurbetçilere içme suyu dağıttı. Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bekleyen gurbetçilere toplamda 20 bin litre su dağıtımı gerçekleştirdi. 
Kapıkule’de oluşturulan park alanında bekleyen gurbetçiler, aşırı sıcak altında kendilerine içme suyu desteği veren Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a teşekkür ettiler. 

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