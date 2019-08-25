YEREL

İstanbul Beylikdüzü'nde uzman çavuş eşinin evini basıp kurşun yağdırdı

İSTANBUL Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki eşinin evinde rastgele 4 el ateş eden kişi gözaltına alındı. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı.

İSTANBUL Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Vezirler Sokak’ta bir apartmanın giriş katında meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, uzman çavuş olduğu öğrenilen bir kişi, konuşmak için 7 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşinin evine geldi.

Bir süre görüşmenin ardından kişi, silahıyla daire içinde rastgele ateş etti.

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ev içinde ateş eden ve uzman çavuş olduğu öğrenilen kişiyi gözaltına alırken, olay yeri inceleme ekipleri de daire içinde inceleme yaptı.

Şans eseri herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda daire içinde 4 el ateş edildiği belirlendi.

Gözaltına alınan kişi polis otosuna bindirilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray Konyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Galatasaray Konyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Ankara'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem
Ankara'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem
MHP lideri Bahçeli: Terörün kökü kazınmalıdır
MHP lideri Bahçeli: Terörün kökü kazınmalıdır
İstanbul Güngören'de bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü
İstanbul Güngören'de bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü mensuplarıyla en ufak bir dirsek temasımız olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü mensuplarıyla en ufak bir dirsek temasımız olamaz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Motosiklet bariyerlere çarptı, sürücü hayatını kaybetti
Motosiklet bariyerlere çarptı, sürücü hayatını kaybetti
Erdoğan Trabzon'dan seslendi! Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
Erdoğan Trabzon'dan seslendi! Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
Survivor'da Anıl Tetik'in zor anları kız arkadaşlarıyla 8 kişi araca binmeye çalıştı
Survivor'da Anıl Tetik'in zor anları kız arkadaşlarıyla 8 kişi araca binmeye çalıştı
Uğur Işılak’ın cennete gireceğini söylediği video olay oldu
Uğur Işılak’ın cennete gireceğini söylediği video olay oldu
Metrobüs'te yangın! Yolcular tahliye ediliyor
Metrobüs'te yangın! Yolcular tahliye ediliyor
30 Ağustos resmi tatil midir 2019 cuma günü tatil mi?
30 Ağustos resmi tatil midir 2019 cuma günü tatil mi?
Aşırı sıcakta bekleyen gurbetçilere su dağıtıldı
Aşırı sıcakta bekleyen gurbetçilere su dağıtıldı
Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek Zanna kimdir ne iş yapıyor?
Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek Zanna kimdir ne iş yapıyor?