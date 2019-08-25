POLİTİKA

Varank ve Turan Trabzonspor tribününde

Trabzonlu bakanlar Mustafa Varank ve Mehmet Cahit Turan Süper Lig’in ikinci haftasında oynanan Trabzonspor ile Yeni Malatya karşılaşmasını birlikte izledi.

Süper Lig’in ikinci haftasında oynanan Trabzonspor ile Yeni Malatya karşılaşmasını Trabzonlu bakanlar Mustafa Varank ve Mehmet Cahit Turan birlikte izledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan maçın ikinci yarısında stadyuma geldi.

Bakanlar, Protokol tribünü yerine vatandaşların arasında izlemeyi tercih ettiler.

Bakan Varank’ın 61 numaralı 'Varank' yazılı Keşan motifli Trabzonspor forması dikkat çekti.

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