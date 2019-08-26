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Erdoğan Malazgirt'te açıkladı! Çok yakında birliklerimiz Suriye'ye girecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye operasyonuyla ilgili son dakika haberini Malazgirt'te dünyaya duyurdu. Erdoğan ''çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Törenlerinde Suriye'ye düzenlenmesi beklenen operasyonla ilgili çok önemli açıklamalarda buludu.

Erdoğan beklenen operasyonun çok yakın zamanda başlayacağını açıkladı. Suriye'de kurulması planlanan Güvenli Bölge konusunda da ABD'ye seslenen Erdoğan ''istediğimiz dışında bir yola zorlanırsak, oyalanmaya kalkılırsak tüm hazırlıklarımız tamamdır, kendi planlarımızı hayata geçiririz'' diye konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları: 

Çok yakında kara birliklerimiz Suriye'ye girecek

İçerde ve dışarıda teröristleri inine kadar kovalamaya devam edeceğiz. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Önceliğimiz diplomasi, netice alamazsak kendi planlarımızı hayata geçiririz.

Güvenli bölge açıklaması! 

Güvenli bölge oluşturma çabalarımızda yavaş yavaş mesafe alıyoruz. Sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoymamıştır. Birilerinin dokunulamaz olarak gördüğü pek çok sorun gibi Fırat'ın doğusundaki meseleyi de hal yoluna koyuyoruz.

ABD'ye mesaj! Kendi planlarımızı hayata geçiririz

Önceliğimiz diyalogdur, işbirliğidir. İstediğimiz dışında bir yola zorlanırsak, oyalanmaya kalkılırsak tüm hazırlıklarımız tamamdır, kendi planlarımızı hayata geçiririz. SİHA'larımız, İHA'larımız, helikopterlerimiz bölgeye girdi. Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoyamayacaktır.

HDP'ye seslendi! İstismara izin vermeyeceğiz

Diyarbakır’da yavrusu kaçırılıp öldürülen, diğer yavrusu da ellerinde esir olan annenin günlerdir yaptığı eylemi. Biz dik duracağız. Bu insanların yavruları istismarına izin vermeyeceğiz.

Alçakları da unutmadık

Ellerinden gelse ülkemizde de aynı şeyi yapmak isteyen alçakları da unutmadık. Evlerimizin kapısına getirmek istedikleri mücadeleyi bugün sınırlarımızın ötesine taşımış durumdayız. 

​Bahçeli ve heyetine teşekkür

Düne kadar evlerimizin kapısına kadar getirmek istedikleri mücadeleyi bugün sınırlarımız ötesine taşımış durumdayız. İnşallah Irak'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den diğer bölgelere kadar uzanan mücadeleyi zaferle taçlandıracağız. Mücadeleye verdiği destek için Sayın Devlet Bahçeli ve heyetine teşekkürü borç biliyorum.

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