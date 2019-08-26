GÜNCEL

İdlib’ten kaçanlar güvenli bölgeye geliyor

Suriye’de Esad rejimi tarafından bombalanan İdlib’ten kaçan Suriyeliler, Türkiye’nin güvenli hale getirdiği Afrin ve Azez’e geliyor.

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları tarafından, bu ayın başından itibaren bombalanan Suriye’nin İdlip kentinde yaşayan Suriyeliler, bölgeden kaçmaya başladı. Yoğun saldırılara dayanamayan bölge halkı, Türkiye’nin Zeytin Dalı hareketiyle güvenli hale getirdiği bölgelere göç ediyor. 
Eşyalarını kamyonlara yükleyen İdlib halkı, can havliyle kenti terk ederek Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu’nun elinde bulunan Afrin ve Azez ilçelerine geliyor. Sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 100 aile, hava saldırılarına maruz kalmamak için kenti terk ederek güvenli bölgelere gidiyor. 

ÖSO unsurları İdlip’ten göç edenleri, Afrin’in güney batı yönünde son noktası olan Basuta bölgesinde kimlik kontrolünden geçiriyor. Kimlik kontrolünden geçen Suriyeliler, güvenli bölgelerde yaşayan akrabalarının yanlarına gidiyor. Son bir ayda 125 sivilin hayatını kaybettiği İdlip’te, Esad rejiminin bombardımanı sürüyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kuzey Makedonya Ligi takımlarından FC Shkupi'yi çalıştıran Ümit Karan istifa etti
Kuzey Makedonya Ligi takımlarından FC Shkupi'yi çalıştıran Ümit Karan istifa etti
Karaman: Bizim görmemiz gereken Galatasaray'ın gücüdür
Karaman: Bizim görmemiz gereken Galatasaray'ın gücüdür
Beşiktaş Southampton'da düşünülmeyen Mario Lemina'yı kadroya katacak
Beşiktaş Southampton'da düşünülmeyen Mario Lemina'yı kadroya katacak
İsmail Saymaz ile canlı yayına çıkan Cübbeli Ahmet'ten çok konuşulacak açıklamalar
İsmail Saymaz ile canlı yayına çıkan Cübbeli Ahmet'ten çok konuşulacak açıklamalar
Sakarya'da 16 yaşındaki çocuk ölen annesine küfür eden kuzenini öldürmüş
Sakarya'da 16 yaşındaki çocuk ölen annesine küfür eden kuzenini öldürmüş
Araç sahipleri dikkat! Gece yarısından sonra benzin, motorin ve LPG otogaza zam
Araç sahipleri dikkat! Gece yarısından sonra benzin, motorin ve LPG otogaza zam
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Balkondan atlayan 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Balkondan atlayan 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti
İneklerin sürü psikolojisi güldürdü! Herkes bu videoyu paylaşıyor
İneklerin sürü psikolojisi güldürdü! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Keşfedilmemiş cennet olarak biliniyor Antalya şehir merkezine 10 km uzakta
Keşfedilmemiş cennet olarak biliniyor Antalya şehir merkezine 10 km uzakta
TRT muhabiri Galatasaray kazanamayınca 'Ne yazık ki' dedi Konyaspor taraftarı çıldırdı
TRT muhabiri Galatasaray kazanamayınca 'Ne yazık ki' dedi Konyaspor taraftarı çıldırdı
Alkollü sürücü bariyerlere ok gibi saplandı
Alkollü sürücü bariyerlere ok gibi saplandı
Selahattin Özdemir'in son sağlık durumu nasıl kalp krizi geçirmişti
Selahattin Özdemir'in son sağlık durumu nasıl kalp krizi geçirmişti
Tatil yolunda kaza: 2’si ağır 5 yaralı
Tatil yolunda kaza: 2’si ağır 5 yaralı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Konyaspor maçı yorumu
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Konyaspor maçı yorumu