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Sivas'ta 105 yaşındaki Sabayi nine bastonuyla halay çekti

SİVAS'ın Gölova ilçesine bağlı Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk ve 27 torun sahibi Sabayi Öz (105) torununun düğününde bastonuyla halay çekti.

Demirören Haber Ajansı

SİVAS'ın Gölova ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk, 27 torun sahibi Sabayi Öz, hafta sonu evlenen torunu Selami Öz'ün düğününde halaya kalktı.

Elinde bastonuyla halay çeken Sabayi nine performansıyla beğeni topladı.

Sabayi ninenin halay performansı düğüne gelen davetlilerden uzun süre alkış aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

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