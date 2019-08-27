SON DAKİKA
Erdoğan ve Putin'in Suriye zirvesi bitti! İki lider şu anda canlı yayında açıklamalar yapıyor... Haberin devamı.
YEREL

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden tıklanma rekorları kıran 30 Ağustos videosu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı adına BursaRay’da çektiği özel video sosyal medyada günün en çok tıklananları arasında yerini aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş resmi Twitter hesabından, '30 Ağustos Zafer Bayramı' konulu tiyatro gösterisinin yer aldığı videoyu paylaştı.

Aktaş'ın, #ZaferRuhu etiketiyle paylaştığı videoda, eşini ve çocuklarını cepheye gönderen bir Türk kadın ile kıyafetleri kanlı bir askerin Kurtuluş Savaşı’nda yaşananları anlattığı kısa oyun BursaRay’da sergilendi.

30 Ağustos’un önemi nedir?

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 3 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan ve Putin basın toplantısı düzenliyor
Erdoğan ve Putin basın toplantısı düzenliyor
PttKart sahiplerinin faydalanabileceği avantajları kaçırmayın
PttKart sahiplerinin faydalanabileceği avantajları kaçırmayın
Beşiktaş Thiago Maia transferinde son aşamaya geldi
Beşiktaş Thiago Maia transferinde son aşamaya geldi
TESK Başkanı Bendevi Palandöken balıkçılara çağrıda bulundu
TESK Başkanı Bendevi Palandöken balıkçılara çağrıda bulundu
Rusya'dan Erdoğan'a heyecanlandıran teklif: Uzaya Türk astronot gönderelim
Rusya'dan Erdoğan'a heyecanlandıran teklif: Uzaya Türk astronot gönderelim
Merkez Bankası 15 araştırmacı alacak! İşte şartlar
Merkez Bankası 15 araştırmacı alacak! İşte şartlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ekrem İmamoğlu doğruladı bugün İstanbul'da karara bağlanacak olan zamlar
Ekrem İmamoğlu doğruladı bugün İstanbul'da karara bağlanacak olan zamlar
Canevim 13. bölüm fragmanı
Canevim 13. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş yıldızı Can Yaman ABD'de dünyanın en iyi oyuncusu seçildi
Erkenci Kuş yıldızı Can Yaman ABD'de dünyanın en iyi oyuncusu seçildi
Tozkoparan 33. bölüm fragmanı
Tozkoparan 33. bölüm fragmanı
Sivas'ta 105 yaşındaki Sabayi nine bastonuyla halay çekti
Sivas'ta 105 yaşındaki Sabayi nine bastonuyla halay çekti
Muharrem ayı ne zaman başlar 2019 ilk günü ayın kaçında?
Muharrem ayı ne zaman başlar 2019 ilk günü ayın kaçında?
Bursa'da bir adam fuhuş için anlaştığı kişi transseksüel çıkınca bıçakladı
Bursa'da bir adam fuhuş için anlaştığı kişi transseksüel çıkınca bıçakladı
Şanlıurfa’da yakın İslam tarihi dönemine ait 4 bin 203 gümüş sikke ele geçirildi
Şanlıurfa’da yakın İslam tarihi dönemine ait 4 bin 203 gümüş sikke ele geçirildi