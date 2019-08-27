Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden tıklanma rekorları kıran 30 Ağustos videosu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş resmi Twitter hesabından, '30 Ağustos Zafer Bayramı' konulu tiyatro gösterisinin yer aldığı videoyu paylaştı.

Aktaş'ın, #ZaferRuhu etiketiyle paylaştığı videoda, eşini ve çocuklarını cepheye gönderen bir Türk kadın ile kıyafetleri kanlı bir askerin Kurtuluş Savaşı’nda yaşananları anlattığı kısa oyun BursaRay’da sergilendi.

30 Ağustos’un önemi nedir?

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.