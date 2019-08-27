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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu doğruladı bugün İstanbul'da karara bağlanacak olan zamlar

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan taksi, minibüs ve servis araçlarına zamma ilişkin açıklama geldi. Haber doğru zam geliyor.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Temmuz ayında "Ekrem İmamoğlu'na yaptıkları ziyarette 'zam sözü' aldıklarını söylemişti. O zam sözü bugün yapılacak UKOME toplantısında karara bağlanacak. Sadece taksi ücretlerine değil, minibüs ve servis ücretlerine de zam yapılacak. 

Zam haberlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da doğruladı.

Muazzam bir israf var

Ekrem İmamoğlu, belediyedeki makam araçları ve Esenler otogarına ilişkin de açıklama yaptı ve şu bilgileri verdi:

-Araçlar konusunda her gün arkadaşları silkeliyorum. Bu konuda ciddi yol aldık, ne yazık ki muazzam bir israf var. Sizleri de davet edeceğimiz bir buluşmamız olacak.

Tatil konusu yeterince konuşuldu, herkes bir yorum yaptı. Vatandaşlar da bu konuda yorum yapmıştır, biz işimizin başındayız.
Otogar bu hafta teslim ediliyor

(15 Temmuz Demokrasi Otogarı) Bu hafta umuyorum işlemler biter. Bir aksilik olmazsa İBB halka ait bu alanın yönetimini ele alarak işletme yönetimini sağlayacak. Yeni otogar için sektör temsilcileriyle ortak çalışacağız. 15 gün içerisinde tüm malzemelerini boşaltıp bize teslim edeceklerini söylemişler, bu makul süreyi onlara tanıyacağız." 

Vakıflara aktarılan kaynaklara el konuldu
Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kasasından özel vakıflara aktarılan tam 357 milyon liralık bütçeyi de sonlandırdıklarını açıkladı. 

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