MEDYA

Tozkoparan 33. bölüm fragmanı

Tozkoparan dizisi 33. yeni bölümüyle 2 Eylül 2019 Pazartesi günü TRT 1'de olacak. Tozkoparan'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Tozkoparan 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tozkoparan'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Tozkoparan 2 Eylül 2019 Pazartesi günü TRT 1'de...

Hayal dünyasında kendisini şahbaz okçu Tozkoparan olarak hayal eden Mete Sağlam, rahatsızlığı ve annesinin korumacı tavırlarından dolayı bugüne kadar okçuluk yapamamıştır.

Mete taşındığı kasabada bu fırsatı yakalayacak ve büyük bir maceranın içine girecek.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İsrailli bakandan küstah Türkiye tweeti
İsrailli bakandan küstah Türkiye tweeti
Amca tacizi mahalleliyi sokağa döktü
Amca tacizi mahalleliyi sokağa döktü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail'de yine kirli bir oyun oynanıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail'de yine kirli bir oyun oynanıyor
Pentagon'dan F-35 açıklaması: Türkiye bir müttefiktir
Pentagon'dan F-35 açıklaması: Türkiye bir müttefiktir
Pençe-3 Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu
Pençe-3 Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu
Bursa'da bir adam fuhuş için anlaştığı kişi transseksüel çıkınca bıçakladı
Bursa'da bir adam fuhuş için anlaştığı kişi transseksüel çıkınca bıçakladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sivas'ta 105 yaşındaki Sabayi nine bastonuyla halay çekti
Sivas'ta 105 yaşındaki Sabayi nine bastonuyla halay çekti
Bursa'da bir adam fuhuş için anlaştığı kişi transseksüel çıkınca bıçakladı
Bursa'da bir adam fuhuş için anlaştığı kişi transseksüel çıkınca bıçakladı
Sigara zammı 2019 sigara fiyat listesi güncel pmaktif yayınlandı
Sigara zammı 2019 sigara fiyat listesi güncel pmaktif yayınlandı
İstanbul Kartal'da taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü
İstanbul Kartal'da taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü
Samsun'da denize düşüp kaybolan gencin cesedi bulundu
Samsun'da denize düşüp kaybolan gencin cesedi bulundu
2019 resmi tatiller 30 Ağustos cuma tatil mi oldu?
2019 resmi tatiller 30 Ağustos cuma tatil mi oldu?
İstanbul Sultangazi'deki kavgada boynuna makas saplanan küçük Ezel felç kalacak
İstanbul Sultangazi'deki kavgada boynuna makas saplanan küçük Ezel felç kalacak
Masterchef Danilo Zanna nereli eşi Türk mü kaç çocuğu var?
Masterchef Danilo Zanna nereli eşi Türk mü kaç çocuğu var?