MHP

Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle, Neşet Ertaş'ın, "Türkü sever, türkü söyler; Türk'üm diye" türküsünü dinleyerek, Ankara sokaklarında turladı.

Klasik otomobillere olan tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1977 model eski otomobiliyle Ankara sokaklarında turlarken çekilen videosu, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kendi kullandığı otomobilde Neşet Ertaş'ın, "Türkü sever, türkü söyler; Türk'üm diye" türküsünü dinleyen Bahçeli, trafikte kendisini selamlayan vatandaşlara bozkurt işareti yaparak karşılık verdi.

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