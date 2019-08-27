Konya Ereğli'de silahlı saldırı 2 ölü 1 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesi Selçuklu Mahallesi Öğretmen Addurrahim Sokak'ta meydana gelen olayda; kimliği belirlenemeyen 4 kişi, Uzman Onbaşı Erhan Yücael ile yanındaki akrabası Yusuf Işıklı'nın üzerine tabancayla ateş açtı.

Saldırıda Yücael göğsünden; Işıklı, sol kolu ve koltuk altından yaralandı.

Bu sırada arkadaşlarıyla birlikte yoldan geçen Fatih Öksüz de bacağından vuruldu.

Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Göğsüne 3 mermi isabet eden Yücael ile Işıklı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Öksüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yaklaşık 3 ay önce düğün yapan Erhan Yücael'in Ankara'da görevli olduğu, nikah işlemleri için Ereğli’ye geldiği öğrenildi.

Saldırının alacak meselesinden kaynaklandığı öne sürüldü.

1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı

Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından 70 AAH 168 plakalı otomobille Karaman'daki evlerine kaçan Devren N., Kerem N., Gamze N. ve Mustafa A., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerine polisin geldiğini görünce kaçmaya çalıştığı, birinin saklandığı çatıda yakalandığı belirtildi.

Polis çatıda yaptığı aramada ise bir adet tabanca ele geçirdi.

Şüphelilerin sorgulanmak üzere Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.