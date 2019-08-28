POLİTİKA

Dolmabahçe toplantısında oturma planı Erdoğan A4'e çizdi iddiası Hadi Özışık işin aslını açıkladı

İnternethaber.com Grup Başkanı Gazeteci Hadi Özışık, katıldığı canlı yayında, Cumhuriyet Gazetesi'nin bugün ortaya attığı iddiaların aslını açıkladı.

İnternethaber.com Grup Başkanı Gazeteci Hadi Özışık, katıldığı canlı yayında, Cumhuriyet Gazetesi'nin bugün ortaya attığı 2015 yılındaki Dolmabahçe Mutabakatı görüşmelerinde 'Erdoğan'ın kurmaylarının oturma planını A4'e çizdi' iddiasının aslını anlattı.

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