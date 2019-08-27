YEREL

İstanbul Zeytinburnu’nda kötü koku gelen ağaçlık alandan ceset çıktı

İSTANBUL Zeytinburnu’nda boş arazideki ağaçlık alandan gelen kötü kokular bir gence ait cesedi ortaya çıkardı. Gencin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, polislerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

İSTANBUL Zeytinburnu Abay Caddesi üzerinde yaşanan olayda; edinilen bilgiye göre, Abay Caddesi üzerinde bulunan boş arazideki ağaçlık alandan kötü koku geldiğini hisseden vatandaşlar, yaptıkları incelemede duvarın dibindeki çukurda ceset olduğunu gördü. Gördükleri karşısında şoka uğrayan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin bulunduğu bölüme şerit çekerek önlem alıp vatandaşları uzaklaştırdı. Yüzlerine maske takarak çalışma yapan polis ekipleri, cesedin 23 yaşındaki Ferit Afrin isimli bir gence ait olduğunu belirledi. Gencin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Olay yerine yakın bir yerde oturan Yasin Aslan, “Biz bir hafta, on gün önce çardakta oturuyorduk. 10 gündür buradan koku geliyordu. Biz fare kokusu sandık ama oradan geliyormuş. Normalde bakarız ama bakmadık hiç" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Karabük'te ekilen mucize bitki safranda hedef 20 kilogram
Karabük'te ekilen mucize bitki safranda hedef 20 kilogram
ABD'li senatörden Rusya'ya vize iptali tepkisi
ABD'li senatörden Rusya'ya vize iptali tepkisi
Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı!
Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı!
Esed rejiminden İdlib'e hava saldırısı 6 ölü
Esed rejiminden İdlib'e hava saldırısı 6 ölü
Düzce'de denize atlarken kayalıkların arasına düşen tatilci öldü
Düzce'de denize atlarken kayalıkların arasına düşen tatilci öldü
Vali Güzeloğlu: Kaynaklar Kandil'e harcandı
Vali Güzeloğlu: Kaynaklar Kandil'e harcandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Konya'da toprak kayması 2 çocuk öldü 2 çocuk yaralandı
Konya'da toprak kayması 2 çocuk öldü 2 çocuk yaralandı
Düzce'de denize atlarken kayalıkların arasına düşen tatilci öldü
Düzce'de denize atlarken kayalıkların arasına düşen tatilci öldü
Burcu Kıratlı mekanı terk etmişti Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer'e şarkı okuma şartı!
Burcu Kıratlı mekanı terk etmişti Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer'e şarkı okuma şartı!
İstanbul Esenyurt’ta eski koca dehşeti
İstanbul Esenyurt’ta eski koca dehşeti
Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında
Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında
Davut Güloğlu ile komşu oldu Sıla Gençoğlu onunla mahkemelik olmuştu
Davut Güloğlu ile komşu oldu Sıla Gençoğlu onunla mahkemelik olmuştu
Konya Ereğli'de silahlı saldırı 2 ölü 1 yaralı
Konya Ereğli'de silahlı saldırı 2 ölü 1 yaralı
Dini günler 2019 takvimi kandil günleri Mevlid Kandili ne zaman?
Dini günler 2019 takvimi kandil günleri Mevlid Kandili ne zaman?