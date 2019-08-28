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Bakanlık önemli gelişmeyi duyurdu Kıran-2 operasyonu başladı

Güneydoğu'daki 3 ilimiz Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı.

Türk güvenlik güçleri terör örgütü PKK'nın üzerine her geçen gün biraz daha fazla gitmeye başladı. 

Bu doğrultuda Bakanlık'tan gelen son dakika bilgisine göre 'Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran-2 Ortak Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

Operasyonda 10 tabur, 117 tim ve 1750 personel yer alıyor.

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