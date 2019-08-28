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Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir paylaşım yaptı.

Ömür Gedik, Twitter'da yaptığı paylaşımda "İstanbul AVM’lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." dedi.

Gedik'in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı Gedik'e, "Türkiyedeki bazı sanatçıların gereksiz yorumları gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Arabistan'da değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." diye yanıt verdi.

Ömür Gedik ise, "Benim aldığım eğitimde yerine göre giyinmek diye bir şey var... Bilmem anlatabildim mi?" diye yanıt verdi.

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