10 yaşındaki yeğenine tecavüz edecekken annesi yakaladı!

Olay Gaziantep’te gerçekleşti. 10 yaşındaki kızın öz amcası olduğu iddia edilen bir adam sokak ortasında anne ve babadan meydan dayağı yedi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri müdahalede bulundu. 112 Sağlık Servisi ekipleri de amca olduğu iddia edilen şahsa ilk müdahalede bulundu.

10 yaşındaki kızın annesinin, “Öz amcası bu. Yeğenine tecavüz etmiş” sözleri ise çevredekileri öfkelendirdi. Çevredeki vatandaşlardan “Öldürün gitsin” haykırışları yükselmeye başladı