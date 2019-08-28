POLİTİKA

Erdoğan ve Putin'in helikopter pazarlığı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki helikopter pazarlığı görüntülere yansıdı. Putin, Erdoğan'ın incelediği helikopteri alması durumunda makam aracını da hediye edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MAKS-2019 Havacılık Fuarı ziyaretinin yankıları sürüyor. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile MAKS-2019 Havacılık Fuarı'nda kameralara yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

 Fuarda sergilenen helikopteri inceleyip fiyatını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rus lider Putin, "8 milyon dolar, Bunun yanında arabamız hediye." diye cevap verdi.

Putin'in bu teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Okey" dedikten sonra gülmesi dikkat çekti.

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