POLİTİKA

Ali Babacan'ın partisi ne zaman ilan edilecek? Kemal Öztürk açıkladı

Habertürk'te yayımlanan canlı yayında gazeteci yazar Kemal Öztürk, Ali Babacan'ın kuracağı parti için bakın neler anlattı.

Habertürk'te canlı olarak yayımlanan programda gazeteci-yazar Kemal Öztürk, kulislerde konuşulan Ali Babacan iddialarını anlattı. Öztürk, Ali Babacan'ın takviminde bir netlik olduğunu söyleyerek, Kasım ayı sonu veya Aralık ayı başı gibi partilerini ilan edeceklerini söyledi. 

Öztürk, Babacan'ın kuracağı partinin adı konusunda ise bir netlik olmadığını ve piyasada dolaşan isimlerin de olmadığını söyledi.

Kemal Öztürk, Babacan ile beraber hareket eden Ak Partililer'in de istifa ettiğini fakat kamuoyuna duyurmadıklarını dile getirdi. 

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