Amasya'da 6 kişilik dolandırıcılık şebekesi çökertildi
AMASYA ve Merzifon Asayiş Şubesi ekipleri, 6 kişilik dolandırıcılık şebekesini 'seyyar satıcı' ve 'temizlik görevlisi' kılığına girerek 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu eş zamanlı şafak operasyonuyla yakaladı.
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, telefonla aradıkları vatandaşları kendilerini savcı olarak tanıtıp, dolandıran 6 kişilik çetenin aranan 4 üyesi de yakalandı.
Polisin geçtiğimiz günlerde 'seyyar satıcı', 'temizlik görevlisi' kılığına girerek düzenlediği operasyonla gözaltına aldığı 2 çete üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.