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Amasya'da 6 kişilik dolandırıcılık şebekesi çökertildi

AMASYA ve Merzifon Asayiş Şubesi ekipleri, 6 kişilik dolandırıcılık şebekesini 'seyyar satıcı' ve 'temizlik görevlisi' kılığına girerek 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu eş zamanlı şafak operasyonuyla yakaladı.

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, telefonla aradıkları vatandaşları kendilerini savcı olarak tanıtıp, dolandıran 6 kişilik çetenin aranan 4 üyesi de yakalandı.

Polisin geçtiğimiz günlerde 'seyyar satıcı', 'temizlik görevlisi' kılığına girerek düzenlediği operasyonla gözaltına aldığı 2 çete üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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