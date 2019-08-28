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Sinop'ta freni boşalan greyder otomobili ezdi

SİNOP'ta çevre düzenlemesi çalışması yaptığı sırada freni boşalan greyder, park halindeki otomobilin üzerine çıktı. Kimsenin yaralanmadığı kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

SİNOP Osmaniye Mahallesi'nde meydana gelen kazada; Sinop Belediyesine ait greyderin çevre düzenlemesi için çalıştığı esnada freni boşaldı. Kontrolden çıkan iş makinesi, İbrahim Demir'e ait 57 AJ 445 plakalı park halinde bulunan otomobilin üzerine çıktı.

Operatörünün kontrolünden çıkan iş makinesi, sürüklenen otomobilin demir bariyerlere vurmasıyla durabildi. Kazada, otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

Kimsenin yaralanmadığı kaza anı da çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çalıştığı sırada geri manevra yapan greyderin kontrolden çıkıp park halindeki otomobilin üzerine çıktığı görülüyor.

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