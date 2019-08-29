29 Ağustos Türkiye Gündemi

Erdoğan'dan Jandarma Genel Komutanlığında kritik atama ve terfiler 38 ilin değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik, emeklilik, terfi ve atamalara ilişkin Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı.

HDP'den Saadet Partisi'ne "kayyum" ziyareti

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Teröre destek oldukları gerekçesiyle görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili Karamollaoğlu, kayyum kararının kabul edilemez olduğunu söyledi.

HDP'den kayyımlara karşı 3 adımlı yol haritası! Bakın ne yapacaklar?

HDP, 3 büyükşehir belediyesine atanan kayyımlara karşı kesintisiz oturma

eylemleri, atamaları uluslararası platformlara taşıma ve Meclis'e çağrı

kararı aldı.

Ekrem İmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız

Metro İstanbul 24. dönem tren sürücüsü bröve törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos'ta yoğun hatlarda 24 saat ulaşımın başlayacağını açıkladı.

Memur zammı oranı belli oldu 2020-2021 memur ve emekli yeni maaşları

Memur zammı 2020 zammına ilişkin beklenen son dakika haber Hakem Kurulu'ndan geldi. Memur ve memur emekli zammı 2020 için yüzde 4+4 oranında oldu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Urmas Reinsalu ile Tallin’de düzenlediği ortak basın toplantısında, "Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız" dedi.