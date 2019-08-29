POLİTİKA

Rusya dönüşü uçakta Erdoğan'dan açıklamalar: Boşuna gelmedik buraya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova’da fuarda incelediği savaş uçağı Su-57’nin F-35’e alternatif olup olmadığıyla ilgili “Niye olmasın? Boşuna gelmedik buraya" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak gittiği Moskova dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunarak, soruları yanıtladı. Moskova’da fuarda incelediği F-35'lere alternatif olarak gösterilen savaş uçağı Su-57 ile ilgili "Niye olmasın? Boşuna gelmedik buraya... Acaba bu olmazsa ne olur” diye bir şey yok. Her şey olur. Temin edebileceğimiz pazarlar çok." dedi. Terör örgütü YPG'nin sınırdan çekildiği yönündeki haberler için de "Numara çekiyorlar çıktıkları yok" değerlendirmesini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kurumu ile ilgili olarak da "Bu kurum ile bir yere varamayız, kısa sürede masaya yatıracağız" diye konuştu.

NTV muhabiri Nermin Yurteri'nin canlı yayında aktardığı bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle

SU-35 ve S-57 uçakları 5-35'e alternatif mi?

Niye olmasın? Boşuna gelmedik buraya... Bir defa şunun bilinmesi lazım; biz hiçbir zaman kendi bağımsızlık mücadelemizi birilerinin dudaklarının arasına bırakamayız. Bu bağımsızlık mücadelemiz için uçak olsun, çeşitli savunma sistemleri olsun, helikopter olsun, bugüne kadar biz bunların teminini yaptık.
Bu noktada daha önce yaptığım açıklama şuydu; 'F-35'ler noktasında biz pazar değiliz. Biz burada üreticiyiz. Burada hem mali olarak gerekli desteği veriyoruz hem de parçalarına üretimde katılmak suretiyle biz bu işin üretiminde varız.' Burada eğer ABD bizimle ilgili kararını verirse, bir defa buradaki 8-9 ülkenin her birine uçak başına nereden bakarsanız bakın 8-9 milyon dolar maliyet bindiriyor. Bunu da tabi kendilerinin düşünmesi lazım.

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