DÜNYA

Stromboli Yanardağı patladı bölgedekilerin panik anları kamerada

İtalya’daki Stromboli Yanardağı’nda patlamalar meydana geldi. İlk belirlemelere göre, ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken; amatör kameralara yansıyan görüntülerde, bot ile kaçan kişilerin yaşadığı panik saniye saniye kaydedildi.

İtalya’nın güneyindeki adayla aynı isme sahip Stromboli Yanardağı’nda patlamalar meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yanardağın patlamasıyla parçaların denize düştüğü ve insanların bot ile kaçtığı görüldü. İlk belirlemelere göre, ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken; yetkililer, insanları sahil bölgelerinden uzaklaşmaları konusunda uyardı.

‘DAHA ÖNCE DE PATLAMIŞTI’

Stromboli Yanardağı, 3 Temmuz’da da patlamıştı. Patlamalarla beraber düşen kaya parçaları sonucu 1 dağcı yaşamını yitirmişti.

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