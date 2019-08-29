Ahmet Davutoğlu "İkinci sitemim de kendi partimeydi"

Davutoğlu, TV5’te gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Davutoğlu büyük tartışmalara neden olan terörle mücadele sözlerine açıklık getirdi. Davutoğlu, bu ifadelerin öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi'ne, ikinci olarak da AK Parti'ye bir sitem olduğunu belirtti.

7 Haziran 2015 genel seçimlerinin ardından yaptığı koalisyon görüşmelerinden sonuç alamadığını hatırlatan eski başbakan, "Beni hayrete düşüren şu oldu: Bu kadar sert mücadelenin sürdüğü dönemde MHP Genel Başkanı tekliflerime hayır dedi" şeklinde konuştu.

İkinci sitemim de kendi partimeydi

Davutoğlu sözlerine, "İkinci sitemim de kendi partimeydi. Siz Meclis’te çoğunluğu olmayan bir Başbakan olarak, genel başkan olarak seçime giderken, ben şehitlerimizi defnederken, terörle mücadele ederken siz Ankara’da oturduğunuz köşelerden, il başkanlarını delegeleri arayıp, bana karşı (parti kongresi için) imza topluyordunuz." ifadeleriyle devam etti.

Benim adımı AK Parti tarihinden silmeye kalktılar

AK Parti'nin 18'inci yıl dönümü için hazırlanan tanıtımda kendisine yer verilmediğine de değinen Davutoğlu, "Benim adımı AK Parti tarihinden silmeye kalktılar. Adımın geçmemesi için, o gün terörle mücadelede saf tutan, bedel ödeyen AK Parti teşkilatlarını yok saydılar." dedi.