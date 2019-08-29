Şeyma Subaşı'ndan waffle paylaşımı

Milyonlar tarafından Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilik ile tanınan Şeyma Subaşı, bu evliliği bitirmiş olmasına rağmen kazandığı ünü bırakmaya hazır değil. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yazdığı kitapla özel hayatını da gözler önüne seren Şeyma Subaşı, geride bıraktığımız akşam katıldığı bir davet sonrasında kendisini sokağa attı. Canı waffle çeken ve bir mekana uğrayarak bu isteğini gideren Subaşı, bir yandan video çekerken bir yandan da atıştırmaya başladı. Bu sırada kendisini tanıyanların ‘Bu Şeyma Subaşı değil mi?’ şeklindeki konuşmaları da kayda girince Subaşı kendisini gülmekten alıkoyamadı ve “Evet Şeyma Subaşı’yım, waffle yiyorum” şeklinde bir yorumda bulundu.