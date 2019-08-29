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Gönül Yazar Rüzgar Mağden ile aşk yaşıyor

Geçtiğimiz günlerde yıllar sonra yeni bir ilişkiye başladığını açıklayan Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar'ın aşk yaşadığı kişi kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden çıktı.

83 yaşındaki usta sanatçı Gönül Yazar, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında hayatında biri olduğu açıklamıştı. Yazar'ın hayatındaki kişinin Beyaz Show'un yönetmenliğini yapan Rüzgar Mağden olduğu ortaya çıktı.

"BANA 10 YAŞINDA AŞIK OLMUŞ"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Gönül Yazar, yeni ilişkisi hakkında şöyle konuştu: "Biz Number One'ın 10'uncu yıl gecesinde tanışmıştık. Ama ben onun bana vurgun olduğunu benim de ona vurulacağımı bilemezdim ki. Oradan rastlaştık konuştuk da ama birbirimizi kaybettik. 10 yaşında Metin Oktay'la benim filmimi seyretmiş ve bana aşık olmuş. Büyürsem ben bu kadınla evleneceğim demiş. İkimizde evlenmeyi düşünmüyoruz. Biz ikimiz birbirimizi çok seviyoruz ne ben ondan başkasına bakmam ne de o bakmaz. Biz bu yolda yürümeye karar verdik. Bana inanın.

"HAYATTA RÜZGAR'A GÜVENDİĞİM KADAR KİMSEYE GÜVENMEDİM"

Erkek tabii ki de benden genç ben 83 yaşında değilim. İnternette benim bir sürü doğum günüm var. Onun da anne ve babası rahmetli benim de rahmetli. Kızım bir buçuk iki aydır bana telefon açmadı birbirimizle konuşmadık Göcek'teydi Amerika'ya gitti. Hayatta hiç kimseye Rüzgar'a güvendiğim kadar güvenmedim. O 51 yaşında yarım asrı devirmiş. Benim bir kabahatim var o da ondan daha büyük olmak.

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