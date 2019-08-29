GÜNCEL

Teminatı bile lüks araç fiyatında

Gümrüğe takılan ve sahibi gizli tutulan 4 milyonluk Rolls-Royce marka lüks araç e-ihaleyle 3 milyon liradan satışa sunuldu. Katılım teminatı 100 bin lira olan aracın ihalesine kimse katılmadı. Araç, eylül ayının sonunda tekrar düzenlenecek ihalede yüzde 25 indirimle tekrar satışa konulacak.

Antalya'da gümrüğe takılan yüzlerce araç e-ihale yöntemiyle satışa sunulup, araçlardan elde edilen gelir devletin kasasına giriyor. Araçların arasında yer alan 4 milyon TL piyasa değerindeki Rolls-Royce markalı otomobil ise dikkat çekiyor. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünde terk edilen, geçici bırakılan ve kaçaktan yakalanan araç sayısında artış yaşanıyor. Gümrük hangarına çekilen yüzlerce araç, belirlenen süre içerisinde teslim alınmadığı için devlete devrediliyor. Araçların arasında lüks otomobillerin de bulunduğu hangar, belirli tarihlerde düzenlenen ihaleyle alıcısını buluyor. Araçların fiyatı, oluşturulan komisyonun belirlediği makul fiyatla ihaleye sunuluyor. Araca alıcı bulunamadığında bir diğer ihalede yüzde 25, eğer yine alıcı çıkmaz ise bir yüzde 25 indirim daha uygulanarak satışa sunuluyor. 

Teminat tutarı 100 bin TL 

Hangarda yer alan araçlar arasında en dikkat çekeni ise piyasa değeri 4 milyon TL olan Rolls-Royce markalı otomobil oldu. Bir önceki sahibi gizli tutulan ve M plakalı özel statüdeki otomobil, 26-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen e-ihale ile 3 milyon TL'den satışa sunuldu. Azami teminat tutarı 100 bin lira olarak belirlenen aracın ihalesine katılım olmadı. 

2 milyon 250 bin TL’den ihaleye çıkacak 

Lüks araç, eylül ayı sonunda bu sefer yüzde 25 indirimle 2 milyon 250 bin TL’den tekrar ihaleye çıkacak. Araca bu ihalede de alıcı çıkmaz ise yüzde 25 indirim daha uygulanarak 1.5 milyon liradan satışa sunulacak. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ersun Yanal'dan Ben Arfa'ya veto
Ersun Yanal'dan Ben Arfa'ya veto
Hastasını bayıltıp cinsel istismarda bulundu! Aydın'da diş hekimi şoku
Hastasını bayıltıp cinsel istismarda bulundu! Aydın'da diş hekimi şoku
İşte Quaresma'nın Kasımpaşa'dan alacağı para
İşte Quaresma'nın Kasımpaşa'dan alacağı para
Mehmet Metiner Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vurdu! Sen dünyanın en...
Mehmet Metiner Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vurdu! Sen dünyanın en...
Uzmanı açıkladı! Telefon, tablet ve bilgisayarın yanlış kullanımı dirsek ağrılarını artıyor
Uzmanı açıkladı! Telefon, tablet ve bilgisayarın yanlış kullanımı dirsek ağrılarını artıyor
Apple’dan şoke eden Siri itirafı: 'Sizi dinlediğimiz için özür dileriz'
Apple’dan şoke eden Siri itirafı: 'Sizi dinlediğimiz için özür dileriz'
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mersin'de çam ağaçlarının arasından vaşak yavrusu görüntülendi
Mersin'de çam ağaçlarının arasından vaşak yavrusu görüntülendi
Rusya, Su-34'lerin karayoluna iniş görüntüleri yayınlandı
Rusya, Su-34'lerin karayoluna iniş görüntüleri yayınlandı
Polis maaşları kademesine göre kaç para oldu 2020-2021 maaşları
Polis maaşları kademesine göre kaç para oldu 2020-2021 maaşları
Travis Scott kırmızı halıda Kylie Jenner'ın poposunu elledi
Travis Scott kırmızı halıda Kylie Jenner'ın poposunu elledi
Deniz Akkaya'dan Ömür Gedik'e tepki! 'Tanga ile dolaşsa bile...'
Deniz Akkaya'dan Ömür Gedik'e tepki! 'Tanga ile dolaşsa bile...'
Başkomiser maaşları ne kadar oldu derecesine göre yeni maaşlar
Başkomiser maaşları ne kadar oldu derecesine göre yeni maaşlar
Fatih’te seyir halindeki kamyon alev aldı işte görüntüler
Fatih’te seyir halindeki kamyon alev aldı işte görüntüler
Öğretmen maaşı 2019 kaç para oldu yeni zam ne kadar oldu?
Öğretmen maaşı 2019 kaç para oldu yeni zam ne kadar oldu?