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Gaziosmanpaşa’da halk otobüsü apartmana çarptı

Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan halk otobüsü, önce bir otomobile ardından da bir apartmana çarptı. Olayda otobüs yolcuları hafif yaralanırken, sürücü ise araç içerisinde sıkıştı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 10.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. 36 ES hat numaralı Esentepe Mahallesi - Beyazıt seferini yapan otobüs, iddiaya göre gaz pedalının takılması üzerine kontrolden çıktı. Otobüs önce 34 ELK 35 plakalı lüks otomobile, ardından da bir binanın alt katındaki dükkana çarptı. Kazada büyük panik yaşayan otobüs yolcuları, camları kırarak kendilerini dışarı attı. Otobüs yolcularından bazıları kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, şoför ise araç içerisinde sıkıştı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı yolculara ilk müdahale ambulanslarda yapılarak hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüsün şoför mahallinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için uzun uğraş verdi. Kurtarılan şoför de ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, ekiplerin otobüsü kaldırma çalışmaları sürüyor. 

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