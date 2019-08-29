MAGAZİN

Seren Serengil ve Yaşar İpek'in kavga ederken çekilen ses kaydı ortaya çıktı

Geçtiğimiz sene dünya evine giren Seren Serengil ve Yaşar İpek şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanıyor. İpek'in Serengil'e hakaret ve küfürler savurduğu ses kaydı ise magazin dünyasına bomba gibi düştü.

Seren Serengil ve Yaşar İpek, geçtiğimiz sene Mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftten geçtiğimiz günlerde kötü haber geldi. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Seren Serengil ile Yaşar İpek boşanma kararı aldı. Çiftin kavga ederken çekilen bir de ses kayıtları ortaya çıktı.

Seren Serengil, boşanma kararı hakkında yaptığı açıklamada İpek için "Defalarca şiddet uyguladı. Hepsini affettim. Üstüme yürüdü, havluyla yüzüme vurdu, itekledi" dedi. İpek ise Magazinn.com'a yaptığı açıklamada "Çıkan haberleri hayretle okuyorum. Asla ve asla şiddet söz konusu değildir. İddia edildiği gibi Seren Hanım'a fiziki bir müdahalem olmamıştır. Evet aramızda çokça tartışmalar olmuş ve birbirimize hakaretler etmişizdir, ama karşılıklı." diyerek iddiaları yalanladı.

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