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Gaziosmanpaşa'da halk otobüsünün kaza anı kamerada

GAZİOSMANPAŞA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsü bir binanın duvarına çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gaziosmanpaşa Bağlar Caddesi Dolunay Sokak'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsü sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs yol kenarındaki araçlara çarpa çarpa ilerledikten sonra bir apartmanın altında bulunan mobilya dükkanına girdi. Otobüs içinde yaklaşık 20 yolcunun olduğu öğrenilirken, otobüs sürücüsü araçta sıkışıp kaldı. 

Yaralanan 4 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförü ise itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.  Kaza anında otobüsün içinde seyahat eden Mehmet Ülken otobüsün hızının normal olduğunu belirterek, "Rampadan yukarı doğru çıkıyorduk. Birden bire, iki saniye içinde bir ses bir gürültü araba birden uçtu. Bodruma girdi. Arabanın yarısı bodruma, yarısı da üst dükkana girdi" dedi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan otobüsün kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otobüs hızlı bir şekilde gelerek, evin duvarına çarpıyor.

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